В Одесі вирізали перфоратором меморіальну дошку маршалу Жукову

На фасаді будівлі Одеського обласного центру комплектування і соцпідтримки (колишній військкомат) на вул. Пироговській активісти ГО «Національний спротив» вирізали перфоратором меморіальну дошку маршалу Георгію Жукову.

Фотографії акції у Facebook виставив її учасник Штефан Філ.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції, після чого викликали слідчих. Доки їх чекали, дев'ятеро учасників акції фотографувалися на тлі барельєфа Жукова.

Активісти демонтують пам'ятник Жукова / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Члени громадської організації вже намагалися зіпсувати зовнішній вигляд барельєфа Жукову на будівлі військкомату. У квітні 2017-го вони розмалювали його червоною фарбою з балончика. У місті було розбито дві дошки маршала - на колишньому проспекті його імені (зараз - Небесної Сотні), а в серпні 2016 року - невідомі розбили ще одну табличку Жукову і на будинку на вул. Дворянській, в якому жив командувач Одеського військового округу.

Улiтку 1946 року відбулося засідання Вищої військової ради, на якому розглядалася справа маршала Жукова. Він був звинувачений у незаконному привласненні трофеїв (вивозив з Німеччини «у значних кількостях» меблі, твори мистецтва, різноманітне інше трофейне майно «для свого особистого користування»). 9 червня 1946 року Жукова було знято з посади головкому сухопутних військ - заступника міністра Збройних Сил СРСР і призначено командувачем військ Одеського округу.

Після смерті Сталіна Жуков знову повернувся до влади і отримав призначення міністром оборони СРСР. Він вірно служив СРСР, брав активну участь у придушенні антикомуністичного повстання в Угорщині, за що отримав четверту зірку Героя Радянського Союзу. Але вже за рік він знову потрапив в опалу, був звільнений з посади міністра оборони СРСР і відправлений у відставку.