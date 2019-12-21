Прокурор по справі Кернеса не пройшов переатестацію — адвокат потерпілих

Прокурор у справі мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, яких звинувачували у викраденні євромайданівців, не пройшов переатестацію.

Про це адвокат потерпілих Тетяна Зелькіна написала в Facebook.

"Закінчилася атестація прокурорів. Закінчилася звільненням прокурорів у справі Кернеса. Всі радісно потиснули один одному руки і, одночасно, завалили справу. Адже Олександр Ганілов був кісткою в горлі Геннадія Адольфовича", - написала Зелькіна. Вона додала, що вважає таке рішення величезною помилкою.

Адвокат вважає Ганілова фахівцем, "який горить роботою" і працює на результат. Зелькіна побоюється, що вихід зі справи Ганілова вплине на результат судового процесу в апеляції.

"Людина дивовижно добропорядна. Кернес регулярно тролив його за недорогі костюми і костюми не по сезону. Він ходив у тому, що міг дозволити собі на прокурорську зарплату, на відміну від Геннадія Адольфовича. На мій превеликий жаль, це рішення може завалити справу Кернеса", - вважає Зелькіна.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня суд у Полтаві почав розглядати апеляційну скаргу Генпрокуратури на закриття справи за обвинуваченням мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців у викраденні, тортурах і погрозах вбивством двох активістів Харківського Євромайдану, але засідання знову перенесли через самопочуття Кернеса, який брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Харкова.

Розгляд скарги відкладено до 11:00 31 січня 2020 року.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти Кернеса. Мера Харкова і двох його охоронців звинувачували у викраденні і катуванні двох активістів Євромайдану.

16 серпня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення про закриття справи щодо Кернеса.

Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.