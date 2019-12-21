Прокурор по справі Кернеса не пройшов переатестацію — адвокат потерпілих
Про це адвокат потерпілих Тетяна Зелькіна написала в Facebook.
"Закінчилася атестація прокурорів. Закінчилася звільненням прокурорів у справі Кернеса. Всі радісно потиснули один одному руки і, одночасно, завалили справу. Адже Олександр Ганілов був кісткою в горлі Геннадія Адольфовича", - написала Зелькіна. Вона додала, що вважає таке рішення величезною помилкою.
Адвокат вважає Ганілова фахівцем, "який горить роботою" і працює на результат. Зелькіна побоюється, що вихід зі справи Ганілова вплине на результат судового процесу в апеляції.
"Людина дивовижно добропорядна. Кернес регулярно тролив його за недорогі костюми і костюми не по сезону. Він ходив у тому, що міг дозволити собі на прокурорську зарплату, на відміну від Геннадія Адольфовича. На мій превеликий жаль, це рішення може завалити справу Кернеса", - вважає Зелькіна.
Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня суд у Полтаві почав розглядати апеляційну скаргу Генпрокуратури на закриття справи за обвинуваченням мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців у викраденні, тортурах і погрозах вбивством двох активістів Харківського Євромайдану, але засідання знову перенесли через самопочуття Кернеса, який брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Харкова.
Розгляд скарги відкладено до 11:00 31 січня 2020 року.
10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти Кернеса. Мера Харкова і двох його охоронців звинувачували у викраденні і катуванні двох активістів Євромайдану.
16 серпня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення про закриття справи щодо Кернеса.
Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.