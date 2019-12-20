Суд у справі Кернеса відклали до 31 січня

Сьогодні суд в Полтаві почав розглядати апеляційну скаргу Генпрокуратури на закриття справи за обвинуваченням міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців у викраденні, катуванні та погрозах вбивством двох активістів Харківського Євромайдану, але засідання знову перенесли через самопочуття Кернеса, який брав участь у засіданні в режимі відеоконференції з Харкова.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у Харківському апеляційному суді.

"Засідання проходило в режимі відеоконференції між Харківським і Полтавським апеляційними судами. Двічі у засіданні оголошували технічну перерву, бо з технічних причин в Харкові не чули, що говорили у Полтаві. Коли у Полтаві змінили залу і налаштували якість зв'язку, а прокурор, потерпілий і представниця потерпілих озвучили свої позиції, адвокати попросили відкласти засідання через стан здоров'я обвинуваченого", - зазначили у суді.

Розгляд скарги відкладено до 11:00 31 січня 2020 року, як зазначають, на наступне засідання Кернес приїде до Полтави.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада Геннадій Кернес погодився на участь у засіданні у режимі відеоконференції, але засідання перенесли через неявку кількох адвокатів.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. Кернеса та двох його охоронців обвинувачували у викраденні та катуванні двох активістів Євромайдану.

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16 серпня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення про закриття справи стосовно Кернеса.

Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.