Суд у справі Кернеса відклали до 31 січня
Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у Харківському апеляційному суді.
"Засідання проходило в режимі відеоконференції між Харківським і Полтавським апеляційними судами. Двічі у засіданні оголошували технічну перерву, бо з технічних причин в Харкові не чули, що говорили у Полтаві. Коли у Полтаві змінили залу і налаштували якість зв'язку, а прокурор, потерпілий і представниця потерпілих озвучили свої позиції, адвокати попросили відкласти засідання через стан здоров'я обвинуваченого", - зазначили у суді.
Розгляд скарги відкладено до 11:00 31 січня 2020 року, як зазначають, на наступне засідання Кернес приїде до Полтави.
Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада Геннадій Кернес погодився на участь у засіданні у режимі відеоконференції, але засідання перенесли через неявку кількох адвокатів.
10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. Кернеса та двох його охоронців обвинувачували у викраденні та катуванні двох активістів Євромайдану.
16 серпня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення про закриття справи стосовно Кернеса.
Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.