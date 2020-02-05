Суд у "земельній справі" Добкіна перенесли вдванадцяте

Дзержинський райсуд Харкова переніс підготовче засідання у справі про незаконну передачу землі в рамках так званої кооперативної схеми, де одним із підозрюваних є ексдепутат Михайло Добкін.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в суді.

"Суд не відбувся в 12-й за рахунком раз, оскільки не з'явився один із адвокатів, який попередив, що він у відрядженні в Києві, а також новий учасник процесу - заступник радника мера Харкова Геннадія Кернеса", - зазначили в суді.

Чергове засідання відбудеться через місяць, 5 березня.

Михайло Добкін був присутній на суді.

Після засідання Добкін сказав представникам ЗМІ, що зацікавлений у якнайшвидшому розгляді справи, оскільки йому не подобається бути в ролі підозрюваного. За його словами, Конституційний суд прийняв рішення, що нічого протизаконного не скоєно.

Як повідомляв Укрінформ, провадження щодо Добкіна стосується 36-ти земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га нормативною вартістю понад 220 млн грн.

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13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт нардепа Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу в сумі 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.

15 вересня 2016 року в рамках справи щодо розкрадання землі за "кооперативною схемою" проведено обшуки в Харківській міськраді й готелі "Національ", де проживає мер Харкова Геннадій Кернес.

Обшуки пов'язані з кримінальною справою про організацію схеми з розкрадання 654 га землі в Харкові на суму 4 млрд грн. "Кооперативна схема" використовувалася в Харкові з 2008 по 2016 роки. За цей час із санкції міськради у власність кооперативів безкоштовно передано близько 1000 га землі.