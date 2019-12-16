Харківський суд водинадцяте переніс підготовче засідання у справі Добкіна

Дзержинський районний суд Харкова вже водинадцяте оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі щодо колишнього міського голови і ексдепутата Михайла Добкіна та колишніх і нинішніх посадовців Харківської міськради, підозрюваних у незаконній роздачі землі за так званою «кооперативною схемою».

Про це повідомляє Суспільне.

«Сьогодні знову, на жаль, неповний склад суду — у обвинуваченого Бароніна відсутні захисники. Адвокат Богомолов надав до суду заяву — просить відкласти розгляд справи у зв’язку з находженням у відпустці з 16 по 26 грудня. Адвокат Піроженко також подав клопотання — просить відкласти розгляд справи, адже зайнятий в Ленінському районному суді міста Харкова в іншій справі», — оголосив суддя Шишкін.

Зазначається, що прокурор проти відкладення засідання не заперечував. Засідання призначили на 5 лютого.

Підготовче засідання у цій справі не можуть провести вже протягом більше року, хоча справу до суду передали ще в жовтні 2018-го.

Засідання переносили в тому числі, через неявку представників Генпрокуратури, підозрюваних і захисників, а також з причини відпусток суддів.

У справі разом із Добкіним проходять колишній головний архітектор Харкова, а нині радник міського голови Сергій Чечельницький, заступник мера Тетяна Овіннікова, ексзаступник начальника управління земельних відносин Борис Баронін, а також керівники ряду обслуговуючих кооперативів, які, за даними слідства, мають ознаки фіктивності.

Читайте також: Харківські активісти просять ДБР розслідувати погрози Добкіна депутатам Ради

Провадження стосовно Добкіна стосується 36-ти земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га нормативною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт на той час народного депутата Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу в сумі 50 млн грн, яку Добкін вніс.

Загалом, за дан6ими ГПУ, за «кооперативною схемою» з 2008 по 2016 роки псевдокооперативам безкоштовно передали близько 1000 га землі.