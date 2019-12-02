Харківські активісти просять ДБР розслідувати погрози Добкіна депутатам Ради

Активісти патріотичної громадської організації "Світанок", що діє в Харкові, звернулися до ДБР з проханням провести розслідування за фактом публічних погроз ексдепутата ВР Михайла Добкіна на адресу ряду народних депутатів, в т.ч. Петра Порошенка.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"Ми направили електронного листа до центрального управління ДБР в Києві щодо відкриття провадження за статті 346.1 КК України за фактом висловлювань ексдепутата ВР Михайла Добкіна під час телепрограми "Кожен з нас президент" на телеканалі ZIK 26 листопада 2019 року, де він погрожував вбивством народним депутатам України Петру Порошенку і Андрію Парубію, а також політикам Олександру Турчинову і Олегу Тягнибоку", - зазначив Поздняков.

За його словами, на додачу до електронного листа вже завтра звернення щодо Добкіна буде відправлено до ДБР поштою.

"Загрози від Михайла Добкіна підпадають під статтю про кримінальну відповідальність так само, як підпали висловлювання нардепа Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Заходи щодо Добкіна також повинні бути адекватними", - вважає Поздняков.

Активіст нагадав, що під час ефіру Добкін заявив про необхідність запровадити у країні воєнний стан і за законами воєнного часу на центральній площі, там, де пролилася перша кров людей, "повісити Порошенка, Турчинова, Тягнибока, а Парубія повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі".

Як повідомлялося, 27 жовтня депутат від "Євросолідарності" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського в Золотому в ході спілкування з ветеранами АТО 26 жовтня, акцентували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором і висловлювали припущення, що може статися із Зеленським на передовій.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання Федини і Звіробій про Зеленського.

У фракції "Європейська солідарність" назвали порушення цієї кримінальної справи "переслідуванням за погляди і обмеженням свободи слова в Україні".