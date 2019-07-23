Харківщина “викреслила” братів Добкіних — у Раду не потрапляють обидва

За результатами обробки 100% протоколів у одномандатному окрузі №178 на Харківщині кандидат від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін - молодший брат екс-губернатора Харківської області, народного депутата Михайла Добкіна програв вибори у ВР.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За підсумками опрацювання 100% протоколів на одномандатному виборчому окрузі №178 в Харківській області (м. Первомайський, Первомайський район, Балаклейський, Барвенківський, Близнюківський райони), за кандидата від партії "Слуга народу" Олександра Літвинова проголосували 31,59% (20,7 тисяч виборців); на другому місці - самовисуванець Анатолій Русецький - 29,58% (19,3 тис. виборців); на третьому місці - кандидат від партії "Оппозиційний блок", нардеп Дмитро Добкін - 16,20% (10,6 тис. виборців).

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Дмитро Добкін запам'ятається як людина, яка часто ховалася за колоною в сесійній залі та потім з'являлася в дуже доброму настрої.

Щодо Михайла Добкіна, то він програв, оскільки партія "Опозиційний блок", у списку якої він займав 13 місце, набрала всього 3,2% голосів.