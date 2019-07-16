Добкіна викликали на допит до Генпрокуратури

Народний депутат Михайло Добкін у четвер, 25 липня повинен з'явитися на допит в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Відповідна повістка з'явилася на сайті відомства.

Допит відбудеться за фактом "замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича".

ГПУ розпочала кримінальне провадження в травні 2015 року за фактом замаху на вбивство експрезидента Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року.

Нагадаємо: під час президентства Януковича, Добкін очолював Харківську область.

22 лютого 2014 року в Харкові відбувся з'їзд депутатів, в якому повинен був брати участь Янукович. Але Добкін, за його ж словами, нібито переконав президента на з'їзд не їхати.