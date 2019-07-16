Суд над Добкіним перенесли вшосте - суддя у відпустці
Укрінформ
Дзержинський райсуд Харкова переніс засідання у справі про розкрадання землі, де один із підозрюваних - ексмер Харкова, він же ексголова Харківської ОДА, нині народний депутат Михайло Добкін.
Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в суді.
"Засідання суду не відбулося, так як суддя Катерина Аркатова перебуває у відпустці", - відзначили в суді.
Чергове засідання призначено на 5 серпня.
Як повідомляв раніше Укрінформ, 28 травня Дзержинський райсуд Харкова переніс підготовче засідання у справі про розкрадання землі "кооперативним схемами", де серед фігурантів - нардеп Михайло Добкін, через неявку іншого фігуранта - ексзаступника Харківського міського голови Тетяни Овинникової, яка на той момент лікувалася за межами України.
Судове засідання, починаючи з 2018 року, переносили п'ять разів.