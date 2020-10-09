Мерія Харкова спростовує інформацію ЗМІ про інсульт у Кернеса

У Харківській міській раді спростували інформацію деяких ЗМІ про нібито інсульт у нинішнього мера Харкова та кандидата на виборах міського голови Геннадія Кернеса.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради, про це сказав журналістам, директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

"З учорашнього дня ці фейки розкручуються на телеканалах та інтернет-сайтах, пов'язаних з партією "Опозиційна платформа - За життя", - зазначив Сидоренко.

За його словами, у міськраді знали, що "подібні спекуляції" з боку ОПЗЖ почнуться приблизно за два тижні до дня виборів: "Зараз ця інформація активно розганяється, і робиться це з однією метою - натягнути хоч якісь голоси за непрохідного кандидата від цієї партії", - додав директор департаменту.

Він підкреслив, що "жодного інсульту, ніякої втрати мови у Геннадія Кернеса немає". За його словами, все це відбувається "лише в запаленій уяві його політичних опонентів".

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня на брифінгу біля Харківської міськради громадський діяч і адвокат Анатолій Родзинський зазначив, що більш ніж три тижні про стан здоров'я Кернеса немає ніяких достовірних фактів. Родзинський також зазначив, посилаючись на інформацію з берлінської клініки "Шаріте", де зараз лікується Кернес, що мер Харкова і кандидат на посаду міського голови Геннадій Кернес знаходиться в поганому фізичному стані, нібито у нього стався інсульт.

За словами Родзинського, оточення Кернеса скористалося станом здоров'я мера, щоб отримати контрольний пакет управління в місті - монобільшість у міській раді: "Вони хочуть приховати від харків'ян правду, що Кернес вже не в змозі управляти Харковом".

2 жовтня на сайті Харківської міської ради з'явилася офіційна заява, що "хвиля чуток про смерть Кернеса, яка накрила харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і озповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах".

Також у заяві йдеться про те, що кілька днів тому професор клініки "Шаріте" дав офіційні роз'яснення у листі щодо здоров'я Геннадія Кернеса: "Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання".

Читайте також: Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова

З 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному.

15 вересня мерія офіційно підтвердила, що у політика коронавірус та двостороннє запалення легенів. Він був госпиталізований до 17 міської дікарні у важкому, але стабільному стані.

Вночі 17 вересня Кернеса медичним літаком перевезено на лікування до Німеччини, у клінику "Шаріте".