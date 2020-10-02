Суд над Кернесом у Полтаві знову перенесли - тепер майже на два місяці

Київський райсуд Полтави переніс майже на два місяці підготовче засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Підготовче судове засідання в справі проти Геннадія Кернеса та двох його охоронців перенесли. Причина - неявка учасників справи через карантин. До того ж Кернес зараз лікується у Німеччині", - зазначив адвокат.

За його словами чергове засідання призначено на 20 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, з 20 березня засідання Київського райсуду Полтави щодо Геннадія Кернеса та двох його охоронців неодноразово переносили через карантин.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців. У лютому Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі". Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова.

У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Геннадій Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.