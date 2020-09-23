У Кернеса кажуть, що він незабаром повернеться до Харкова

Харківський міський голова Геннадій Кернес, який зараз лікується у лікарні "Шаріте" в Німеччині, планує найближчим часом повернутися до Харкова.

Про це сказав журналістам на партконференції "Блок Кернеса - успішний Харків" перший віцемер Харкова Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні життєдіяльності Кернеса нічого не загрожує. Він проходить курс реабілітації у зв’язку із хворобою і найближчим часом планує повернутися до Харкова. Всі інсинуації з приводу здоров'я Геннадія Кернеса - надумані нашими політичними опонентами навмисно, щоб, на їхню думку, понизити рейтинг Харківського міського голови", - зазначив Терехов.

За його словами, Кернес як кандидат у мери Харкова переобереться вже у першому турі: "У нього є всі шанси".

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Як повідомляв Укрінформ, раніше 23 вересня Кернеса на партійній конференції "Блок Кернеса - Успішний Харків" офиційно висунули кандидатом у мери Харкова. Його кандидатуру одностайно підтримали усі делегати партконференції.

До цього часу про свою участь у виборах мера Харкова також оголосили Олексій Кучер ("Слуга народу"), Микита Соловйов ("Демократична сокира"), Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа - За життя"), Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом"), Олег Абрамичев ("Європейська солідарність"), Олександра Нарижна ("Голос").