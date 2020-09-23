Кернеса висунули кандидатом у мери Харкова

Харківський міський голова Геннадій Кернес офіційно висунутий кандидатом у мери Харкова.

Висування відбулося на партійній конференції "Блоку Кернеса - Успішний Харків", що проходить в офісі на вулиці Скрипника, 4 у центрі Харкова, повідомляє кореспондент Укрінформа.

"Блок Кернеса об'єднав небайдужих, відповідальних людей. Чи є мер, подібний Кернесу в інших містах? Сильний, розумний, харизматичний? Відповім відразу - немає такого мера", - зазначив перший віцемер Харкова Ігор Терехов, висуваючи кандидатуру Кернеса.

За його словами, для Харкова Кернес - це стабільність і впевненість у завтрашньому дні: "Геннадій Адольфович Кернес вже сам - бренд міста". Кандидатуру Кернеса підтримали усі 21 делегат партконференції.

Щодо планів на майбутнє, то, пролунало на партконференції, ставку буде зроблено на молодь у команді Кернеса, яка налаштована на регіональний патріотизм. Лозунг дій - "Любити Харків - працювати для людей".

На партконференції названо п'ятьох кандидатів у списку партії: Геннадій Кернес - Харківський міський голова, Ігор Терехов - перший заступник мера, Олександр Новак - секретар міськради, Тетяна Чечетова-Терашвілі - заступник мера, Вікторія Китайгородська - директор Департаменту адмінпослуг міськради. Програма партії, яка складається з 15 пунктів, після презентації на партконференції представлена на офіційному сайті політсили.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня, у День міста, Геннадій Кернес востаннє з'явився на публічних заходах у Харкові.

З 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному.

15 вересня мерія офіційно підтвердила, що у Кернеса - коронавірус і пневмонія. Він був госпіталізований до 17-ї міської лікарні у важкому, але стабільному стані.

Вночі 17 вересня Кернеса медичним літаком перевезено на лікування до Німеччини, у клініГеннадія ку "Шаріте". Лікарі, на що посилається пасинок Кернеса Родіон Гайсинський, підтверджують позитивну динаміку його стану.

Фото: Геннадій Кернес, ФБ