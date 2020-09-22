Лікарі "Шаріте" вирішують, коли відпустити Кернеса до Харкова

Стан здоров’я міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває у німецькій клініці "Шаріте", покращився, і лікарі вирішують, коли можна буде йому повернутися в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в Інстаграмі пасинок мера Родіон Гайсинський.

Він написав, що "сьогодні вранці був у @gepard59" (нік Кернеса в Інстаграмі - ред.), і його стан "набагато кращий". Гайсинський зазначив, що лікарі вирішують, коли зможуть відпустити Кернеса до Харкова. Мобільний зв'язок та інші гаджети в палаті, як і раніше, під забороною для пацієнта та його відвідувачів. "На вибори він йде, і це не обговорюється", - написав також Гайсинський.

Про стан мера повідомила 22 вересня і його дружина Оксана Гайсинська. В своєму Інстаграмі з відміткою в "Шаріте" вона написала: "Все добре".

Як повідомляв Укрінформ, 15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що у Кернеса - коронавірус і пневмонія, і він з 10 вересня перебував у 17-й міській лікарні.

17 вересня директор Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що стан Кернеса погіршився – на фоні коронавірусу загострилися проблеми, пов'язані з наслідками поранення у 2014 році. Тоді куля пошкодила хребет, спинний мозок, печінку, одне з легень.

За даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями. 17 вересня літак з Кернесом приземлився у Німеччині. Мера Харкова доправили до клініки "Шаріте". Наступного дня Родіон Гайсинський повідомив, що стан здоров'я Кернеса стабільний, і лікарі заявляють про позитивну динаміку.

Згодом у декларації Кернеса з’явилися дані про витрати на переліт до Німеччини і медичні послуги - понад 5 млн.