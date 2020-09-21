У міськраді Харкова кажуть, що німецькі лікарі не бачать загрози для життя Кернеса

У Харківській міськраді повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до Харкова.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Згідно із заявою міської влади, версія про те, що Кернеса заразили коронавірусною хворобою навмисне, не розглядається, а заяви про це міськрада вважає "спробою загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні".

"Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває у комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", – стверджує пресслужба ради.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня на брифінгу директор Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що два дні тому стан міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився – на фоні коронавірусу загострилися проблеми, пов'язані з наслідками поранення у 2014 році. Тоді куля пошкодила хребет, спинний мозок, печінку, одну з легень.

За даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями. Близько першої години ночі 17 вересня літак з Кернесом приземлився у Німеччині. Мера Харкова доправили до клініки «Шаріте». Наступного дня його пасинок Родіон Гайсинський, який вилетів з мером за кордон, повідомив, що стан здоров'я Кернеса стабільний, і лікарі відзначають позитивну динаміку.

15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що у міського голови коронавірус і пневмонія і він з 10 вересня знаходиться в 17-й міській лікарні. Однак Сидоренко заявив, що попри стабільно важкий стан, мер у свідомому стані, і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес знаходиться в комі. Цю заяву спростував Укрінформу віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не знаходиться в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти. Згодом у пабліках з’явилася інформація, що в мера стався інсульт.

28 квітня 2014 року Кернес отримав вогнепальне поранення від невідомого під час ранкової пробіжки в районі Білгородського шосе. 29 квітня, після реанімаційної операції в Харкові, він літаком був переправлений на лікування в Ізраїль, де переніс дві хірургічні маніпуляції з очищення легенів від згустків крові й операцію на хребті тривалістю 8 годин.

Тоді було відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Злочин не розкрито.