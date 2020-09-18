Кернес витратив на переліт і лікування у Шаріте понад 5 мільйонів

Харківський міський голова Геннадій Кернес, якого в ніч проти 17 вересня доставили літаком до Німеччини, показав у декларації скільки йому вартували переліт і медичні послуги в клініці «Шаріте» - загалом вийшло понад 5 млн грн.

Про це свідчать зміни, внесені до декларації, повідомляє Укрінформ.

Так, медичні послуги вартували 4 124 665 грн, спеціалізовані авіаційні транспортні послуги — 1 748 137 грн. Обидві проплати проведено в Україні 16 вересня.

Як свідчить декларація, в травні 2019 року Геннадій Кернес сплатив 1,8 млн грн за медичні послуги в Німеччині.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня на брифінгу директор Департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що два дні тому стан міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився – на фоні коронавірусу загострилися проблеми, пов'язані з наслідками поранення у 2014 році. Тоді куля пошкодила хребет, спинний мозок, печінку, одну з легень.

За даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями. Близько першої години ночі 17 вересня літак з Кернесом приземлився у Німеччині. Мера Харкова доправили до клініки «Шаріте». Наступного дня його пасинок Родіон Гайсинський, який вилетів з мером за кордон, повідомив, що стан здоров'я Кернеса стабільний, і лікарі відзначають позитивну динаміку.

15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що у міського голови коронавірус і пневмонія і він з 10 вересня знаходиться в 17-й міській лікарні. Однак Сидоренко заявив, що незважаючи на стабільно важкий стан, мер у свідомому стані, і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес знаходиться в комі. Цю заяву спростував Укрінформу віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не знаходиться в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти. Згодом у пабліках з’явилася інформація, що в мера стався інсульт.

28 квітня 2014 року Кернес отримав вогнепальне поранення від невідомого під час ранкової пробіжки в районі Білгородського шосе. 29 квітня, після реанімаційної операції в Харкові, він літаком був переправлений на лікування в Ізраїль, де переніс дві хірургічні маніпуляції з очищення легенів від згустків крові й операцію на хребті тривалістю 8 годин.

Тоді було відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Злочин не розкрито.