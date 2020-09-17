Кернес не збирається “зніматися” з виборів попри проблеми зі здоров’ям

Не зважаючи на серйозне погіршення стану здоров’я, міський голова Харкова Геннадій Кернес буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Про це повідомив ЗМІ 17 вересня на брифінгу директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає кореспондент Укрінформу.

«У «Блоку Кернеса «Успішний Харків» немає іншого кандидата, окрім Геннадія Кернеса», - сказав він.

Особиста присутність на реєстрації кандидатом не потрібна, зазначив Сидоренко, оскільки Кернес висувається від партії, відповідно й документи можна подати від партії.

Директор департаменту зазначив, що мер у свідомості, а під час транспортування з лікарні в аеропорт був не на апараті ШВЛ, як написали кілька Телеграм-каналів, а був підключений до апарату високопотокової подачі кисню.

«Він був абсолютно в свідомості, в свідомості він перебуває й зараз. Важливо зазначити, що сам Кернес не хотів залишати Україну і їхати на лікування до Німеччини, але під тиском близьких і рідних він на це погодився», - сказав Сидоренко.

У літаку мер знаходився у спеціальній протиковідній капсулі, як того вимагають медичні протоколи, зазначив директор департаменту.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня на брифінгу директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що два дні тому стан мера погіршився – на фоні коронавірусу загострилися проблеми, пов'язані з наслідками поранення у 2014 році. Тоді куля пошкодила хребет, спинний мозок, печінку, одну з легень.

За даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями. Близько першої години ночі 17 вересня літак з Кернесом приземлився у Німеччині. Мера Харкова доправили до клініки «Шаріте».

15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що у міського голови коронавірус і пневмонія і він з 10 вересня знаходиться в 17-й міській лікарні. Однак директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Сидоренко заявив, що незважаючи на стабільно важкий стан, мер у свідомому стані, і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес знаходиться в комі. Цю заяву спростував Укрінформу віце-мер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не знаходиться в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти. Згодом у пабліках з’явилася інформація, що в мера стався інсульт.

28 квітня 2014 року Кернес отримав вогнепальне поранення від невідомого під час ранкової пробіжки в районі Білгородського шосе. 29 квітня, після реанімаційної операції в Харкові, він літаком був переправлений на лікування в Ізраїль, де переніс дві хірургічні маніпуляції з очищення легені від згустків крові й операцію на хребті тривалістю 8 годин.

Тоді було відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Злочин не розкрито.