Колеги Кернеса спростували фейки про кому та інсульт: "Шаріте" проводить обстеження

Погіршення стану здоров’я міського голови Харкова Геннадія Кернеса пов’язане зі старим вогнепальним пораненням і відбулося на фоні COVID-19, але інсульту в нього не було.

Про це заявив ЗМІ 17 вересня на брифінгу директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сидоренко наголосив, що міський голова переніс переліт до Берліна (Кернес доправлений у берлінську клініку "Шаріте" - ред.) нормально. "Це відчить про те, що його стан не такий поганий, як подають недружні пабліки", - зауважив він.

Сидоренко підтвердив, що у вівторок, 15 вересня, стан здоров’я Кернеса дійсно погіршився.

"Ми це визнаємо, але знову ж таки всі чутки про кому, набряк мозку, інсульт – це фейки, спричинені загостренням політичних перегонів на місцевих виборах. Погіршення пов’язане з пораненням, яке сталося кілька років тому (28 квітня 2014 року під час пробіжки, злочин не розкрито, - ред.) Я нагадаю, було пошкоджено хребет, спинний мозок, печінку, одну з легень. COVID, на жаль, спровокував не лише запалення легень, а й таке відлуння того пострілу. Це не питання COVID’у, з COVID’ом як боротися, харківські лікарі знають", - заявив директор департаменту.

На запитання щодо вибору клініки, Сидоренко не відповів, зазначивши, що це вибір рідних Кернеса. Також він, посилаючись на таємницю приватного життя, не уточнив, хто саме з родичів перебуває разом із мером у клініці "Шаріте" в Німеччині.

Поки меру Харкова, за словами Сидоренка, проводять додаткові обстеження, і чи буде проводитися найближчим часом оперативне втручання, він не має інформації.

"Але зараз життю Кернеса нічого не загрожує. Його стан після поранення був набагато серйозніший", - наголосив Сидоренко.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями. Близько першої години ночі 17 вересня літак з Кернесом приземлився у Німеччині.

15 вересня пресслужба Харківської міськради підтвердила, що у міського голови коронавірус і пневмонія і він з 10 вересня знаходиться в 17-й міській лікарні. Однак директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що незважаючи на стабільно важкий стан, Кернес у свідомому стані і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес знаходиться в комі. Цю заяву спростував Укрінформу віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не знаходиться в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають його політичні опоненти.

28 квітня 2014 року Кернес отримав вогнепальне поранення від невідомого під час ранкової пробіжки в районі Білгородського шосе. 29 квітня, після реанімаційної операції в Харкові, він літаком був переправлений на лікування в Ізраїль, де переніс дві хірургічні маніпуляції з очищення легені від згустків крові й операцію на хребті тривалістю 8 годин.

Тоді було відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".