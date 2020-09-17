Кернес знаходиться у берлінській клініці "Шаріте" - бізнесмен Фукс

Мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в Німеччині, в клініці "Шаріте", куди його доставили минулої ночі.

Про це в Телеграмі написав друг харківського градоначальника, бізнесмен Павло Фукс, передає Укрінформ.

"Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів у клініку "Шаріте". Стан важкий, але він у свідомому стані - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку", - написав Фукс. Також він опублікував коротке відео з салону літака.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями.

15 вересня прес-служба міськради підтвердила, що у мера коронавірус і пневмонія, і він з 10 вересня знаходиться в 17-й міській лікарні. Однак директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що незважаючи на стабільно важкий стан, мер у свідомому стані, і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес знаходиться в комі. Цю заяву спростував Укрінформу віце-мер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не знаходиться в комі. Пізніше прес-служба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти.

Транспортування Кернеса за кордон у міській раді поки не прокоментували.