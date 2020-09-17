Син Кернеса каже, що лікарі Шаріте дають позитивні прогнози

Стан здоров'я міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває в німецькій клініці "Шаріте", стабільний, і лікарі відзначають позитивну динаміку.

Про це в Інстаграмі написав один із синів міського голови Родіон Гайсинський, передає Укрінформ.

Судячи з відмітки, Гайсинський перебуває з батьком у Німеччині. Він зазначив, що в Кернеса не було інсульту, і.лікарі кажуть про стабільний стан і відсутність загрози життю. Гайсинський також сказав, що говорив з Кернесом, який дякує всім за підтримку і вже "рветься на роботу".

Тим часом невістка міського голови, дружина другого сина Кернеса Данііла Привалова Юлія повідомила своїм підписникам в Інстаграмі, що в неї підтверджено коронавірус. Жінка не уточнила, чи хворіють чоловік та донька, але зазначила, що лікується вдома (мешкає родина в Києві).

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня на брифінгу директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що два дні тому стан міського голови Харкова Геннадія Кернеса погіршився – на фоні коронавірусу загострилися проблеми, пов'язані з наслідками поранення у 2014 році. Тоді куля пошкодила хребет, спинний мозок, печінку, одну з легень.

За даними ЗМІ, в Харків за Кернесом увечері 16 вересня прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, що займається медичними перевезеннями. Близько першої години ночі 17 вересня літак з Кернесом приземлився у Німеччині. Мера Харкова доправили до клініки «Шаріте».

15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що у міського голови коронавірус і пневмонія і він з 10 вересня знаходиться в 17-й міській лікарні. Однак директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Сидоренко заявив, що незважаючи на стабільно важкий стан, мер у свідомому стані, і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес знаходиться в комі. Цю заяву спростував Укрінформу віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не знаходиться в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти. Згодом у пабліках з’явилася інформація, що в мера стався інсульт.

28 квітня 2014 року Кернес отримав вогнепальне поранення від невідомого під час ранкової пробіжки в районі Білгородського шосе. 29 квітня, після реанімаційної операції в Харкові, він літаком був переправлений на лікування в Ізраїль, де переніс дві хірургічні маніпуляції з очищення легені від згустків крові й операцію на хребті тривалістю 8 годин.

Тоді було відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство". Злочин не розкрито.