Харківська міськрада спростовує фейки про смерть Кернеса

Хвиля чуток про смерть харківського міського голови Геннадія Кернеса, який лікується у клініці "Шаріте" (Німеччина), - не більше ніж фейк.

Про це йдеться в офіційній заяві Харківської міськради на сайті відомства, передає Укрінформ.

"Хвиля чуток про смерть Кернеса, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах", - йдеться у заяві.

У Харківській міськраді заявили, що життєдіяльності і працездатності Кернеса загрози немає. Він проходить лікування у берлінській клініці "Шаріте". Відділення, в якому перебуває харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, жодних гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Кернеса до городян, стверджують у міськраді.

Там також зазначають, що кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп дав офіційні роз'яснення щодо здоров'я Геннадія Кернеса. "Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання", - цитує міськрада офіційний лист професора.

У міськраді акцентували на тому, що клініка "Шаріте" є одним з кращих лікувальних закладів світу, який ніколи не ставить свою репутацію під удар приховуванням або фальсифікацію інформації про здоров'я свого пацієнта.

Міськрада закликає всіх харків'ян, представників ЗМІ та адміністраторів пабліків у соцмережах не поширювати фейки про здоров'я Кернеса.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня товариш Кернеса, бізнесмен Павло Фукс розмістив у мережі медичний висновок за підписом професора "Шаріте", який свідчить, що "Кернес прогресує кожен день, і є надія на його повне одужання".

23 вересня на конференції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду мера Харкова. Перша п'ятірка кандидатов від партії на виборах до харківської міськради також починається з Кернеса.

З 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному.

15 вересня мерія офіційно підтвердила, що у політика коронавірус та двостороннє запалення легенів. Він був госпиталізований до 17-ї міської дікарні у важкому, але стабільному стані.

Вночі 17 вересня Кернеса медичним літаком перевезено на лікування до Німеччини, у клінику "Шаріте". Лікарі, на що посилається пасинок Кернеса Родіон Гайсинський, підтверджують позитивну динаміку його стану.

Фото: city.kharkov.ua