Фукс оприлюднив медичний висновок із клініки "Шаріте" про стан Кернеса

Директор німецької клініки "Шаріте", де зараз лікується міський голова Харкова Геннадій Кернес, підтверджує покращення його стану.

Письмовий висновок від професора з позитивною оцінкою стану Кернеса розмістив на своєму телеграм-каналі друг мера, бізнесмен Павло Фукс.

"Щоб припинити чутки і плітки навколо стану здоров'я Геннадія Кернеса, публікую медичний висновок професора клініки "Шаріте". Переклад: "Шановні пані та панове, Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання. З повагою, професор, директор клініки Норберт Сутторп", - написав Фукс, прикріпивши фото листа.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 вересня Геннадій Кернес перебуває на лікарняному.

15 вересня мерія офіційно підтвердила, що у Кернеса - коронавірус та двостороннє запалення легенів. Він був госпиталізований до 17-ї міської лікарні у важкому, але стабільному стані.

Вночі 17 вересня Кернеса медичним літаком перевезено на лікування до Німеччини, у клініку "Шаріте".

23 вересня на конференції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Геннадій Кернес був офіційно висунутий кандидатом на посаду мера Харкова. Також він очолює першу п’ятірку кандидатів від партії на виборах до Харківської міськради.

Список партії до Харківської обласної ради очолює син Геннадія Кернеса Кирило.

Фото: city.kharkov.ua