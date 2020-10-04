Добкін зняв свою кандидатури з виборів мера Харкова

Ексголова Харківської ОДА, колишній народний депутат Михайло Добкін зняв свою кандидатуру на посаду Харківського міського голови.

Як передає Укрінформ, про це він у неділю, 4 жовтня, повідомив в Telegram.

"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він одужує і візьме участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку", - написав Добкін.

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Як повідомляв Укрінформ, Добкін 23 вересня заявив, що вирішив балотуватися в мери Харкова, хоча до цього висловлював намір поборотися за крісло мера Києва.

Чинний Харківський міський голова Геннадій Кернес зараз проходить курс лікування в клініці "Шаріте" (Німеччина).

Він із 10 вересня перебуває на лікарняному. 15 вересня мерія офіційно підтвердила, що у Кернеса - коронавірус і двостороннє запалення легенів. Він був госпіталізований у 17-у міську лікарню у важкому, проте стабільному стані. Вночі 17 вересня Кернеса медичним літаком перевезли на лікування до Німеччини.

23 вересня Кернеса офіційно висунули кандидатом на пост мера Харкова на конференції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків". Перша п'ятірка кандидатів від партії на виборах до Харківської міськради також починається з Кернеса.