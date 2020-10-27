У Кременчуці чинний мер переміг у першому турі виборів

У м. Кременчук чинний міський голова Віталій Малецький переміг на чергових місцевих виборах у першому турі.

Він отримав 52,08 % голосів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Кременчуцької міськради.

Як оголосив голова Кременчуцької міської ТВК Руслан Бушман, за Малецького проголосували 27 995 виборців. На другому місці опинився Геннадій Іванян, який набрав 7012 голосів (13,04%), на третьому - Сергій Ярош - 5972 голосами (11,10%).

За новим виборчим кодексом, для обрання в першому турі кандидат на посаду міського голови у місті з населенням більше 75 тис. повинен набрати не менш ніж 50% + 1 голос.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.