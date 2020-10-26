Довибори у Раду: ЦВК порахувала понад 39% протоколів, лідирує кандидат від «Слуги народу»

Про це свідчить інформація, розміщена на сайті ЦВК, повідомляє Укрінформ.

Так, за результатами опрацювання 39,19% протоколів, перемогу здобуває Гунько, за якого проголосувало 31,88% виборців (5 785 осіб).

З невеликим відривом від нього відстає лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який має наразі 5 774 або 31,82% голосів.

Самовисуванка Людмила Давиденко знаходиться на третьому місці і поки що має 29,22% голосів симпатиків.

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Решка кандидатів набрали незначну кількість голосів.

Вранці у понеділок, 26 жовтня, Гунько у Фейсбуці заявив про свою впевнену перемогу на цих виборах. За його словами, за паралельним підрахунком голосів, проведеним його штабом, свого головного конкурента він випереджає на 1442 голоси.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 жовтня про свою впевнену перемогу в 208-му окрузі заявляв Олег Ляшко. Водночас він звернув увагу на фальсифікацію результатів та звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням припинити це.

Сьогодні, 26 жовтня, він продовжує робити подібні заяви, звинувачуючи владу і свого головного опонента Гунька у скупці голосів виборців. "Ми виграли вибори у 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади", - написав Ляшко.

Він вважає, що "аномально висока явка у 50% на цьому окрузі, яка в 1,5 раза перевищила середню по країні - доказ спрацювання масштабної сітки підкупу виборців».

Ляшко заявив, що його команда не визнаватиме результатів цих виборів, вимагає справедливого розслідування і покарання всіх причетних до підкупу виборців.

Довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися через загибель представника цього округу в парламенті Валерія Давиденка, якого у травні ц.р. було знайдено застреленим у його київському офісі. За вакантне місце у парламенті 25 жовтня змагалося 18 кандидатів.