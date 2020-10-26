У Києві результати виборів мають оголосити не пізніше 6 листопада

Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити результати виборів мера Києва та депутатів міськради не пізніше 6 листопада.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

"Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше як на 12 день після дня голосування. Відповідно до календарного плану Центральної виборчої комісії - це 6 листопада 2020 року. Ми будемо намагатися зробити це швидше", - зазначив Нілов.

Як повідомлялося, чинний Київський міський голова Віталій Кличко, за даними паралельного підрахунку партії "УДАР", перемагає у першому турі виборів, набравши 50,9% голосів.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цього року обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.