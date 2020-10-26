У Києві майже 40% виборчих дільниць здали протоколи до ТВК

У Києві 417 виборчих дільниць з 1106 вже здали протоколи про підрахунок голосів виборців до територіальних виборчих комісій (ТВК).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

"На сьогодні в 10 районах уже отримано протоколи по підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, з 417 виборчих дільниць. Всього виборчих дільниць у місті Києві 1106. Ми бачимо, що це становить менше 40% тих виборчих дільниць, які мають привезти свої протоколи до районних виборчих комісій", - сказав Нілов

Він зазначив, що Київська міська виборча комісія не опрацьовує протоколи дільничних виборчих комісій.

"Це роблять районні в місті Києві виборчі комісії. Якщо брати цифру 417 виборчих дільниць, які здали протоколи, це становить менше 40%, десь 38,5%", - додав він.

За його словами, Київська міська виборча комісія при встановлені результатів користується протоколами про підсумки голосування від районних ТВК у місті Києві.

"Найменший район у нас Печерський за кількістю виборців, ми очікуємо, що післязавтра комісія буде готова передавати нам протокол з виборів Київського міського голови. Але так як йдуть підрахунки голосів щодо міських депутатів, ми очікуємо не раніше четверга, що перший район може здавати цю інформацію", - додав він.

Як повідомлялося, чинний Київський міський голова Віталій Кличко за даними паралельного підрахунку партії "УДАР" перемагає у першому турі виборів, набравши 50,9% голосів.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цього року обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, депутатів місцевих рад та їх голів в 1 439 громадах.