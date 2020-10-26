У Києві майже 40% виборчих дільниць здали протоколи до ТВК
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.
"На сьогодні в 10 районах уже отримано протоколи по підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, з 417 виборчих дільниць. Всього виборчих дільниць у місті Києві 1106. Ми бачимо, що це становить менше 40% тих виборчих дільниць, які мають привезти свої протоколи до районних виборчих комісій", - сказав Нілов
Він зазначив, що Київська міська виборча комісія не опрацьовує протоколи дільничних виборчих комісій.
"Це роблять районні в місті Києві виборчі комісії. Якщо брати цифру 417 виборчих дільниць, які здали протоколи, це становить менше 40%, десь 38,5%", - додав він.
За його словами, Київська міська виборча комісія при встановлені результатів користується протоколами про підсумки голосування від районних ТВК у місті Києві.
"Найменший район у нас Печерський за кількістю виборців, ми очікуємо, що післязавтра комісія буде готова передавати нам протокол з виборів Київського міського голови. Але так як йдуть підрахунки голосів щодо міських депутатів, ми очікуємо не раніше четверга, що перший район може здавати цю інформацію", - додав він.
Як повідомлялося, чинний Київський міський голова Віталій Кличко за даними паралельного підрахунку партії "УДАР" перемагає у першому турі виборів, набравши 50,9% голосів.
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цього року обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, депутатів місцевих рад та їх голів в 1 439 громадах.