ОПОРА: На місцевих виборах 44% кандидатів - жінки

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Український парламент зробив великий прорив з точки зору захисту виборчих прав і за гендерним принципом. Уперше в історії України буде реалізована гендерна квота і серед усіх кандидатів, а їх у нас в цілому по країні 271 тис., 44% кандидували жінки", - зазначила вона.

Айвазовська підкреслила, що наразі є перспективи стверджувати, що органи місцевого самоврядування матимуть значно більшу репрезентативну гендерну форму.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.