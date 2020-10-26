ОПОРА: На місцевих виборах 44% кандидатів - жінки
Укрінформ
Представництво жінок у списках кандидатів на місцевих виборах становить 44%, є всі перспективи, що наступний склад органів місцевого самоврядування матиме більш репрезентативну гендерну форму.
Про це розповіла голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.
"Український парламент зробив великий прорив з точки зору захисту виборчих прав і за гендерним принципом. Уперше в історії України буде реалізована гендерна квота і серед усіх кандидатів, а їх у нас в цілому по країні 271 тис., 44% кандидували жінки", - зазначила вона.
Айвазовська підкреслила, що наразі є перспективи стверджувати, що органи місцевого самоврядування матимуть значно більшу репрезентативну гендерну форму.
Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.