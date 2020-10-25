Довибори в Раду: Олег Ляшко заявив про перемогу в окрузі №208

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про перемогу на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі на Чернігівщині.

Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Дякую всім і кожному за перемогу на 208 окрузі. Це наша спільна перемога! Я повернувся", - написав Ляшко, не вказавши при цьому жодних попередніх результатів голосування.

Водночас він виклав відеозвернення, в якому вимагає від Президента Володимира Зеленського "дати команду СБУ та правоохоронним органам припинити фальсифікації".

"Щойно я отримав інформацію про те, що дана команда Службі безпеки і вони втручаються у фальсифікацію результатів виборів... Вони хочуть вкрасти у нас перемогу", - сказав Ляшко.

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За словами політика, його перемогу на виборах засвідчують дані екзитполів.

Довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися через загибель представника цього округу в парламенті Валерія Давиденка, якого у травні знайдено застреленим у його київському офісі. За вакантне місце у парламенті 25 жовтня змагалося 18 кандидатів.