У Миколаєві затягується процес прийняття виборчої документації - ОПОРА

Про це під час пресконференції повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі відбувається процес прийому протоколів від ДВК до територіальних комісій, який супроводжується низкою процедурних порушень. Зокрема, члени ДВК приїздять з печаткою, з не запакованими сейф-пакетами, порушеною цілісністю пакування, порядку транспортування виборчої документації», - сказав Баштовий.

Також, за його словами, спостерігачі ОПОРИ фіксують заповнення протоколів олівцем, доставку їх до невідповідної ТВК тощо.

Нерідко ТВК відправляє документи на уточнення або навіть на перерахунок голосів. Отож процес прийому документів затягується.

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Деякі члени ДВК перебувають у чергах ще зранку. «Вони скаржаться на втому і висловлюють незадоволення роботою ТВК, але багато в чому винні самі, бо подекуди неуважно поставилися до заповнення документів і свідомо порушують законодавство», - констатує координатор ОПОРИ.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори.