Попов має намір боротися за крісло мера Києва в другому турі

Кандидат на посаду Київського міського голови від ОПЗЖ Олександр Попов має намір боротися за крісло мера у другому турі.

Про це він заявив на брифінгу після оголошення результатів екзитполів, повідомляє пресслужба політсили.

"Я дивлюся на майбутній результат більш оптимістично, і якщо ми продовжимо боротися, то переможемо в другому турі", – сказав Попов.

Він вважає, що ключовою для перемоги є також і явка у другому турі.

"Якщо на другий тур прийде значна кількість виборців, більше, ніж сьогодні, то результат буде зовсім іншим. Тому у нас все попереду", – підкреслив Попов.

Як повідомлялося, за даними екзитполу в межах спільного проєкту "Студії Савіка Шустера" та телеканалу "Україна 24", за Віталія Кличка ("УДАР" Віталія Кличка») на виборах Київського міського голови віддали голоси 45,93% виборців, за Олександра Попова («ОПЗЖ») – 9,62%, Ірину Верещук ("Слуга народу") – 8,53%, Олексія Кучеренка (ВО "Батьківщина") – 7,82%, Сергія Притулу ("Голос") підтримали 7,27%.

За результатами проведених в день виборів опитувань соціологічної групи "Рейтинг", у Києві найбільше шансів здобути перемогу на місцевих виборах має чинний міський голова Києва Віталій Кличко (47,8%), на другому місці –Олександр Попов (8,6%) на третьому місці – Сергій Притула (8,3%), на четвертому – Ірина Верещук (8%).

Верещук вже заявила, що сподівається, що за результатами підрахунку голосів вийде у другий тур виборів.

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори.