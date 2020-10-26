Вибори в Україні загалом відбулися прозоро – спостерігачі ОБСЄ

Вибори в Україні 25 жовтня загалом відбулися прозоро та спокійно, з дотриманням усіх необхідних процедур.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова місії зі спостереження за виборами БДІПЛ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір 26 жовтня під час онлайн пресконференції міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), на якій представлять свої попередні висновки за результатами місцевих виборів в Україні.

«На обмеженій кількості виборчих дільниць, яку відвідували представники Бюро демократичних інститутів і прав людини, під час проведення виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив загалом спокійно , в гарно організований та прозорий спосіб, все процедури було дотримано. Про те це є загальні висновки нашої попередньої роботи», - сказала вона.

Очільниця місії також звернула увагу, що кандидати під час виборчої кампанії могли вільно провадити свою передвиборчу агітацію, але були зафіксовані окремі випадки зловживання своїми повноваженнями, а також поширені звинувачення у можливому підкупі голосів.

«Маємо зазначити, що приватні медіа також не змогли неупереджено та збалансовано висвітлювати події виборчого процесу та всю діяльність передвиборчої кампанії кандидатів і вони так само не змогли забезпечити неупереджений поінформований вибір для українського виборця», - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.