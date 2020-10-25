На Закарпатті вже проголосували 15% виборців — ОПОРА

У Закарпатській області станом на 13:00 на місцевих виборах проголосувало 15,3% виборців.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ОПОРІ Закарпаття із посиланням на дані Закарпатської обласної територіальної виборчої комісії.

“У Закарпатській області станом на 13:00 прийшли на дільниці та проголосували 142 640 виборців, що становить 15,3% від загальної кількості виборців в області”, - йдеться в повідомленні.

Місцеві вибори на Закарпатті: голосування вдома та на дільницях / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Як зазначають спостерігачі, найактивніше голосують в Ужгородському та Мукачівському районі — тут на виборчі дільниці прийшло 36 864 та 36 482 виборці відповідно. У Берегівському районі проголосувала 22 931 особа, Тячівському - 13 874 виборці.

Найменше виборців прийшло на дільниці в Хустському та Рахівському районах — відповідно 6 834 та 5 878.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходять місцеві вибори.