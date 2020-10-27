До Чернівецької облради проходять вісім партій - паралельний підрахунок

Згідно з результатами паралельного підрахунку голосів, який здійснює партія "Європейська Солідарність", до Чернівецької обласної ради проходять 8 партій.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці місцевого осередку партії.

"Партія "Європейська Солідарність" наразі здійснює паралельний підрахунок голосів згідно із загальноприйнятою методикою. Згідно 90% опрацьованих протоколів до Чернівецької обласної ради проходять такі партії: ”Слуга народу" - 14,6%, ”Європейська Солідарність"- 11%, ”Батьківщина" - 10,7%, ”Єдина Альтернатива" - 10,5%, Аграрна партія України - 7,5%, "ОПЗЖ" - 6,6%. Наразі понад 5% набирають також партії "Народний контроль" та "За Майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Також у партії оприлюднили результати підрахунку 72% протоколів до Чернівецької міської ради.

Як і прогнозували одразу кілька екзитполів, перемогу в обласному центрі наразі здобуває партія "Єдина Альтернатива", яка набирає понад 20% голосів.

Далі партії розташовуються у такому порядку - ”Команда Михайлішина" - 11,4% ”Європейська Солідарність" - 10,4% “Пропозиція” - 9,5% ”Слуга народу" - 9,1%. Також долає 5-відсотковий бар'єр і партія "Народний контроль".

Наразі триває процес опрацювання протоколів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.