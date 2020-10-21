«Червона» зона не є причиною для скасування виборів - ЦВК

Віднесення населених пунктів до червоної або інших епідемічних зон не впливає на проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виборчий кодекс не передбачає можливості зупинення виборчого процесу або відміни виборчого процесу в контексті введення тих чи інших зон - чи то "червоної", чи то "жовтої", - зазначив він.

Член ЦВК нагадав, що Конституція передбачає лише два випадки, коли вибори не проводяться, - введення воєнного або надзвичайного стану по всій Україні або на окремих територіях.

"В інших випадках вибори мають відбутися. Тому червона зона не вплине на відміну виборчого процесу", - підкреслив Постівий.

Водночас він додав, що залежно від епідемічного районування відповідно до постанови уряду 641 є обмеження на одночасне скупчення людей.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, наразі до червоного рівня епідемічної небезпеки за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, віднесено 68 адміністративно-територіальних одиниць в 15 областях, у тому числі 9 обласних центрів: Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєверодонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.