Місцеві вибори: ЦВК радить, де знайти списки кандидатів

Місцеві вибори: ЦВК радить, де знайти списки кандидатів

Укрінформ
Списки кандидатів до місцевих рад на нинішніх місцевих виборах можна знайти через чат-бот Центральної виборчої комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦВК на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Два найпопулярніші питання останніх днів: 1. Де купити книгу «Справа Василя Стуса»? 2. Де шукати списки кандидатів? З першим, сподіваємось, ви розібрались. То де знайти кандидатів, які балотуються? У нашому чат-боті”, - зазначили в ЦВК.

Щоб подивитися списки кандидатів до тих рад, які цікавлять виборців, потрібно обрати область, район, посади, на які претендують кандидати.

Читайте також: Степанов пояснив, як голосувати українцям на самоізоляції

“Списки неповні, тому що інформацію до ЦВК передають територіальні комісії. На жаль, це не завжди оперативні дані. Зате найповніші, ніж деінде”, - пояснили в Центрвиборчкомі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-