Місцеві вибори: ЦВК радить, де знайти списки кандидатів

Списки кандидатів до місцевих рад на нинішніх місцевих виборах можна знайти через чат-бот Центральної виборчої комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦВК на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Два найпопулярніші питання останніх днів: 1. Де купити книгу «Справа Василя Стуса»? 2. Де шукати списки кандидатів? З першим, сподіваємось, ви розібрались. То де знайти кандидатів, які балотуються? У нашому чат-боті”, - зазначили в ЦВК.

Щоб подивитися списки кандидатів до тих рад, які цікавлять виборців, потрібно обрати область, район, посади, на які претендують кандидати.

“Списки неповні, тому що інформацію до ЦВК передають територіальні комісії. На жаль, це не завжди оперативні дані. Зате найповніші, ніж деінде”, - пояснили в Центрвиборчкомі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.