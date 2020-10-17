Степанов пояснив, як голосувати українцям на самоізоляції

Українцям, які бажають проголосувати на виборах 25 жовтня, але перебувають на самоізоляції, необхідно до 23 жовтня подати до виборчої комісії відповідну заяву з довідкою від медичної установи про стан здоров’я.

Про це повідомив на брифінгу 17 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

«Вже наступної неділі, 25 жовтня, у нас по всій країні будуть відбуватися місцеві вибори. Ми хочемо, щоб вони пройшли максимально безпечно для здоров’я українців, оскільки ці вибори будуть відрізнятися від усіх попередніх. В таких умовах ми їх ще не проводили, в умовах такого додаткового виклику, як COVID-19», - сказав Степанов.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров’я надало відповідні рекомендації щодо проведення виборів ЦВК, Київській міській держадміністрації й обласним держадміністраціям, які стосуються технічних моментів. А також пояснив, як саме будуть голосувати виборці, що перебувають на самоізоляції, яким рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування.

«Виборцям, які бажають проголосувати за місцем перебування, необхідно не пізніше 20:00 останньої п’ятниці перед днем виборів, 23 жовтня, подати заяву (до виборчої дільниці – ред.) з доданою довідкою медичної установи про стан здоров’я. Це необхідно, аби відповідна виборча дільниця на своєму засіданні ухвалила рішення щодо їхнього включення до витягу із списку виборців для голосування за місцем їх перебування. Виборцю, який знаходиться на самоізоляції, щоб проголосувати, необхідно мати від лікаря або закладу охорони здоров’я виписку з медичної карти або витяг з реєстру медичних записів про направлення рецептів електронної системи охорони здоров’я», - пояснив Степанов.

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Водночас він наголосив, що так акцентує на цьому питанні, тому що в країні велика кількість людей перебуває на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 жовтня заявив, що до місцевих бюджетів перерахували кошти на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту, і доручив головам ОДА проконтролювати цей процес. Крім того, Шмигаль дав доручення міністру охорони здоров’я Максиму Степанову в найкоротші терміни вирішити питання з довідками для забезпечення голосування хворих на COVID-19, які перебувають на лікуванні вдома. А також доручив відповідальним особам поінформувати голів облдержадміністрацій про порядок проведення голосування в інфекційних лікарнях.

В Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за добу – 6 410.