Підозри щодо фейкової виборчої дільниці на Сумщині пред’являть найближчим часом – МВС

Підозри по епізоду щодо фейкової виборчої дільниці у Сумській області, яку зафіксували у день виборів, 25 жовтня, будуть пред’явлені найближчим часом.

Про це на брифінгу поінформував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо так званої фейкової, самозваної виборчої дільниці у селищі Соснівка Конотопського району Сумської області, на якій громадянам пропонували голосувати на виборах по голові ОТГ. Цей факт був задокументований, по ньому була порушена кримінальна справа, і найближчим часом будуть висунуті підозри особам, які, порушивши Кримінальний кодекс, самовільно присвоїли собі право проводити вибори», - поінформував він.

Геращенко розповів, що він у неділю особисто цікавився, як таке стало можливим. «І по інформації, яку я отримав від керівництва поліції Сумської області, це стало результатом такого собі протистояння, політичної боротьби на рівні селища між двома групами осіб, коли одна група людей вирішила присвоїти собі право проводити місцеві вибори і створила фейкову виборчу дільницю», - додав заступник міністра.

Окремо Геращенко повідомив, що правоохоронці не вели окремої статистики щодо кількості заяв і скарг на проведення опитування стосовно 5 запитань від Президента України.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.

25 жовтня координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська поінформувала, що у селі Соснівка Конотопського району Сумської області виявлено незаконну виборчу дільницю, яка використовує самостійно надруковані бюлетені.

За словами Айвазовської, незаконна ДВК організувала голосування до сільської ради в громаді, яка відмовляється входити до складу ОТГ.

Зі свого боку голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за фактом діяльності незаконної виборчої дільниці у селі Соснівка Конотопського району Сумської області поліція відкрила кримінальне провадження.

Також у день голосування на місцевих виборах українцям було запропоновано відповісти на п’ять запитань від Президента.

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.