Закарпаття на виборах дало вищий показник явки, ніж зазвичай — КВУ

Закарпаття на місцевих виборах дало явку в 41, 9%, що вище за середній показник по регіонах в Україні.

Це парадокс, адже зазвичай цей регіон дає на виборах найнижчі явки по країні. Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив Дмитро Тужанський, представник КВУ на Закарпатті.

“У масштабах країни явка на Закарпатті виявилася вищою, ніж середня по країні, і склала 41, 9%. Зазвичай регіон дає низьку явку на виборах, тому це — нетипово для Закарпаття. Тим більше, напередодні цих місцевих виборів було очікування рекордно низької явки, оскільки і кампанія була млява, і особливої конкуренції у багатьох куточках регіону не було, а ще накладався карантин та виїзд заробітчан за кордон. Але маємо ось такий парадокс”, - заявив Тужанський.

Разом із тим, він відзначив, що на цих місцевих виборах явка на Закарпатті виявилася вищою, ніж на парламентських минулоріч, що також є нетиповим для решти України. Адже активність виборців на парламентських виборах в Україні, зазвичай, вища, ніж на місцевих.

Тужанський відзначає, що явка та велика кількість зіпсованих бюлетенів будуть серйозно впливати на фінальні результати та розподіл мандатів на Закарпатті.

За його словами, також не варто виключати і судових процесів та оскарження результатів. Через складність виборчої процедури та дуже погану організацію виборчого процесу підстав для оскаржень – і формальних, і фактичних – буде багато, наголосив представник КВУ на Закарпатті.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на цьогорічних місцевих виборах на Закарпатті проголосувало понад 300 тисяч громадян — попри черги на дільницях та карантинні обмеження. Найактивніше голосували в Ужгороді та районі, найменше — на гірській Рахівщині.