На Одещині лідирують п'ять партій - результати екзитполів

Представники п'яти партій можуть сформувати в листопаді владні органи обласної та міської влад в Одесі. А посаду міського голови має шанси утримати Геннадій Труханов.

Як передає кореспондент Укрінформу, такі результати екзитполів одеських виборів оприлюднили Київський міжнародний інститут соціології та «Студії Савіка Шустера» і каналу «Україна 24».

За даними КМІС, найвищий рейтинг на виборах до Одеської обласної ради у висуванців партії - "Опозиційна платформа - За життя" (21,4% голосів виборців). На другому місці - «Довіряй ділам» (21,3%), третьому - «Слуга народу» (18,9%), четвертому - «Європейська Солідарність» (13,6%), на п'ятому - Партія Шарія (9,6%). Представники 10 інших партій - учасників виборів не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр.

До складу Одеської міської ради можуть увійти висуванці партій «Довіряй ділам» (24,4% голосів). Трохи нижчі результати - у політсили "Опозиційна платформа - За життя" (20,9%), третє місце - у «Слуги народу» (18%), четверте - у «Європейської Солідарності» (12,3%), на п'ятій позиції - Партія Шарія (9,3%).

Найвищий рейтинг серед кандидатів на посаду Одеського міського голови у засновника партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова (34.6%), удвоє нижчий - у представника "Опозиційної платформи - За життя" Миколи Скорика (17.7%), третє і четверте місця поділили кандидати від "Слуги народу" Олег Філімонов (15.5%) та "Європейської Солідарності" Петро Обухов (11.7%), на п'ятому - Сергій Ківалов від "Української морської партії Сергія Ківалова" (5.2%).

Схожі результати оприлюднені виконавцями екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24». Лідирує на виборах мера Одеси Геннадій Труханов («Довіряй ділам»), що здобув підтримку 34,4% виборців, на другому місці Микола Скорик ("ОПЗЖ") - 17,93%, нижчі результати - в Олега Філімонова («Слуга народу») - 13,75%, Петра Обухова («Європейська Солідарність») - 12,52% та Сергія Ківалова («Українська морська партія Сергія Ківалова») – 5,44%.

Явка виборців в Одеській області склала 35,4% - на 7 відсотків менше у порівнянні з місцевими виборами-2015.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Цьогоріч українці обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.