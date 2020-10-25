На Херсонщині вкрали скриньку з відповідями на «5 запитань»

На Херсонщині поліція встановила особу того, хто вкрав скриньку з відповідями опитування «5 питань від Президента».

Про це кореспондентові Укрінформу 25 жовтня повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Наразі особу того, хто викрав вказану скриньку, вже встановили, встановлюють його місцезнаходження для притягнення до адміністративної відповідальності», - повідомила Пшонь.

За її словами, близько 9.45 у Нижньосірогозьке відділення поліції надійшло повідомлення від інтерв’юера, який проводив опитування біля однієї з дільниць, про те, що в нього викрали скриньку з відповідями у межах опитування «5 питань від Президента».

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня у день виборів до місцевих органів влади, біля багатьох виборчих дільниць проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським.