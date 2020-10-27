У Слов'янську відкрили справу через онлайн-трансляцію підрахунку голосів

У Слов’янську чоловік здійснював інтернет-трансляцію підрахунку голосів територіальною виборчою комісією.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, передає Укрінформ.

«До поліції надійшло повідомлення, що під час моніторингу соціальної мережі на одній зі сторінок було виявлено прямий ефір підрахунку голосів Слов’янською міською територіальною виборчою комісією, де було оголошено про перерву у роботі комісії. Наразі поліцейські перевіряють подію», - йдеться у повідомленні.

За фактом ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов’язків у роботі комісії відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.157 ККУ.

У поліції поінформували, що загалом з початку передвиборчого процесу на Донеччині розпочато 74 кримінальні провадження за фактами порушення законодавства під час місцевих виборів. Зокрема, безпосередньо у день голосування до ЄРДР було внесено відомості щодо 22 фактів, а починаючи з 00.00 26 жовтня, було відкрито ще 4 кримінальних провадження.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.