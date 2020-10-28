У Бердянську голову ДВК підозрюють у підробці підписів
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.
“27 жовтня до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що голова дільничної виборчої комісії в приміщенні територіальної виборчої комісії підробив підписи членів комісії в протоколах підрахунку голосів, які в подальшому передав до ТВК”, - йдеться на сайті поліції.
Слідчим Бердянського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 158-3 (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу України.
Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.