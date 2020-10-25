У Чернівцях чинний мер не проходить у другий тур - екзитпол Інституту соціології Маковецького

Згідно з результатами екзитполу Інституту соціології Маковецького, у виборах на посаду міського голови лідирує Роман Клічук з партії "Єдина альтернатива" з результатом 25,15%.

Представники громадської організації "Інститут соціології Маковецького" оприлюднили результати екзитполу на виборах мера та депутатів міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з результатами нашого дослідження, у виборах на посаду міського голови лідирує Роман Клічук з партії "Єдина альтернатива" з результатом 25,15%. Друге місце, згідно з опитуванням, посідає Віталій Михайлішин - 24,28%. Відсторонений від посади нинішній міський голова Олексій Каспрук посідає третє місце із результатом 15,58%. Кандидат від провладної партії "Слуга народу" Віталій Другановський набирає 11,84%", - повідомив під час представлення результатів керівник громадської організації Віталій Маковецький.

Решта кандидатів на посаду Чернівецького міського голови набирають менше 10%.

Також соціологи проводили опитування і щодо партій, які підтримали виборці у Чернівцях.

Зокрема, серед політичних сил лідирує партія "Єдина альтернатива" - 20,16%. Друге місце посідає партія "Команда Михайлішина" - 14,11%. Партія "Слуга народу" набирає 11,9%.

Крім того, бар'єр 5% долають партії "Європейська солідарність" - 9,18%, "Пропозиція" - 8,19%; "Народний контроль" - 7,02%, "Рідне місто" - 5,05% та "Батьківщина" - 5,02%.

Соціологи відзначили надзвичайно низьку явку виборців. Станом на 19:00 на вибори прийшло близько 27% виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.