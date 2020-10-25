У Маріуполі помилково погасили понад 4 тисячі бюлетенів для голосування за мера – ОПОРА

На Донеччині в Маріуполі на трьох дільницях помилково погасили понад 4000 бюлетенів для голосування за міського голову.

Як передає Укрінформ, про це 25 жовтня повідомили координатори спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Донецькій області.

Зазначається, що голова Маріупольської міської територіальної виборчої комісії Анатолій Паламарчук у коментарі ОПОРІ підтвердив цей факт.

Водночас він підкреслив, що ці дії не носили умисного характеру, члени комісії так вчинили через помилку. Голова комісії надав також перелік дільниць з кількістю погашених бюлетенів: «Номери комісій та кількість погашених бюлетенів:142433 – 1684 бюлетені, 414220 – 861 погасили, 654 бюлетені залишилось, а також 142401 – 1456 бюлетенів».

Спостерігач ОПОРИ особисто відвідав дві дільниці з відповідного переліку - №142433 та №142420. На дільниці №142433 голова комісії повідомила, що ці бюлетені комісія отримала о пів на третю ночі, а члени комісії погасили бюлетені через перевтому.

Голова виборчої дільниці №142420 також підтвердила, що погашення бюлетенів сталося ненавмисно. Вона відзначила, що на цій дільниці зазвичай спостерігається низька активність виборців, тому сподівається, що бюлетенів, які залишилися, вистачить для голосування.

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Маріуполь – місто з найбільшою кількістю виборців на Донеччині - 310 736 осіб. За крісло міського голови тут борються п’ятеро кандидатів, серед яких поки чинний мер Вадим Бойченко.

Загалом у Донецькій області створено 45 територіальних виборчих комісій та 917 виборчих дільниць.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.