На Закарпатті ще в одному районі передрукували 17 тисяч бюлетенів

На Закарпатті у Комітеті виборців України повідомили про передрук 17 тис. бюлетенів для ДВК на Тячівщині у селі Буштино - через помилки та низьку якісь друку.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу розповів представник КВУ на Закарпатті Дмитро Тужанський.

“Майже 17 тисяч бюлетенів довелося передруковувати для Буштинської ОТГ. Як розповів представнику Комітету виборців України голова Буштинської ОТГ Іван Паш, проблеми з бюлетенями для виборів депутатів Буштинської селищної ради виявили у п’ятницю, 23 жовтня, коли ТВК отримала бюлетені з друкарні. Було виявлено відразу кілька помилок у списках кандидатів, а також за словами голови ТВК, бюлетені були поганої якості та нечіткі, що, ймовірно, стало наслідком некоректного використання файлів надісланих ТВК виробнику.” - повідомив Тужанський.

З його слів, за зауваженнями Івана Паша, виробник визнав відповідальність за неякісні бюлетені та передрукував всі 16 659 бюлетенів за власний кошт. І вже у суботу, 24 жовтня Буштинська селищна ТВК отримала коректні бюлетені.

Як повідомили в КВУ, даний факт було зафіксовано документально. Водночас завдяки оперативній реакції всіх задіяних, виборчий процес було забезпечено.

Як повідомляв Укрінформ, схожа проблема з передруком бюлетенів через порушення виникла і в Міжгірській ОТГ, де довелося передрукувати близько 14 000 бюлетенів, при чому це робилося в останню ніч перед днем голосування.

Також повідомлялося про зникнення 1000 бюлетенів для голосування за кандидатів на міьского голову Ужгорода. Половину знайшли на іншій дільниці, доля решти 500 невідома.