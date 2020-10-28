До Житомирської облради проходять 9 партій - паралельний підрахунок

За попереднім паралельним підрахунком голосів, до Житомирської обласної ради можуть пройти 9 партій, які долають 5% прохідний бар’єр.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли в обласному штабі партії «Пропозиція».

«Наразі ми опрацювали 93% протоколів», - зазначили у штабі.

За попередніми підрахунками, партії, що брали учать у виборах, отримують такі результати: «Слуга народу» - 17,3%, «Європейська Солідарність» - 12,4%, «Наш край» - 12,2%, «Опозиційна платформа - За життя» - 10,7%, «За майбутнє» - 10,1%, «Пропозиція» - 9,1%, «Батьківщина» - 7,3%, «Радикальна партія» - 5,8%, «Сила і честь» - 5,4%.

Участь у виборах до Житомирської облради брали 12 партій.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих рад.