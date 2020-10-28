Ляшко програв довибори у Раду – ЦВК опрацювала 99,49% протоколів

За результатами опрацювання 99,49 протоколів, в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині найбільше голосів здобуває кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Анатолій Григорович Гунько.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК, передає Укрінформ.

Гунько проходить до парламенту – за нього віддали свої голоси 34,08% виборців (21 185 голосів).

На другому місці Ляшко, якого підтримали 31,8% виборців (19 772 голосів).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,69% голосів та посідає третє місце.

Олег Ляшко одразу після виборів 25 жовтня заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.

Як повідомлялося, довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі.

Участь у проміжних виборах брали 18 кандидатів.