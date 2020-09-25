В окрузі №208 на довиборах у Раду зареєструвався третій кандидат із прізвищем Гунько

Центральна виборча комісія у четвер зареєструвала 13-го кандидата в народні депутати на довиборах у 208-му окрузі на Чернігівщині, і він став третім у цьому списку з прізвищем Гунько.

Про це свідчить повідомлення відділу взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, передає Укрінформ.

"Розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що Гунько Ігор Віталійович народився 3 вересня 1990 року в місті Чернігові, де й проживає, має професійно-технічну освіту і тимчасово не працює.

Раніше комісією на 208-му окрузі були зареєстровані кандидати Анатолій Григорович Гунько та Анатолій Миколайович Гунько. Перший - 44-річний уродженець Чернігівщини, правозахисник, громадський діяч, голова наглядової ради БФ "Гільдія Добра" - від "Слуги народу", другий - на 5 років молодший самовисуванець, безробітний житель села Йосипівка Кременчуцького району Полтавщини. У зв’язку з появою "клона" перший Гунько на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що звернеться до суду з вимогою "скасування реєстрації людини, яку оманою та підкупом втягнули до політичних ігор".

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня проміжні вибори народних депутаті в одномандатному виборчому окрузі № 208 у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.