Проміжні вибори у 208 окрузі: ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів

Проміжні вибори у 208 окрузі: ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів

Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в 208-му одномандатному виборчому окрузі (Чернігівська область) 25 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у середу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

“Розглянувши заяву Партії “За Права Людини” про реєстрацію кандидата в народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала кандидатами у народні депутата самовисуванця, головного лікаря приватного підприємства “Клініка доктора Василевича” Володимира Василевича; самовисуванця, офіцера запасу Міністерства оборони оперативного резерву першої черги Михайла Цісельського та висуванця від партії “За права людини”, безробітного Івана Симоненка.

Раніше комісією вже було зареєстровано дев'ятьох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька та Анатолія Миколайовича Гунька.

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня проміжні вибори народних депутаті в одномандатному виборчому окрузі № 208 і у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

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