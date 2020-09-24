Проміжні вибори у 208 окрузі: ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в 208-му одномандатному виборчому окрузі (Чернігівська область) 25 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у середу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

“Розглянувши заяву Партії “За Права Людини” про реєстрацію кандидата в народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала кандидатами у народні депутата самовисуванця, головного лікаря приватного підприємства “Клініка доктора Василевича” Володимира Василевича; самовисуванця, офіцера запасу Міністерства оборони оперативного резерву першої черги Михайла Цісельського та висуванця від партії “За права людини”, безробітного Івана Симоненка.

Раніше комісією вже було зареєстровано дев'ятьох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька та Анатолія Миколайовича Гунька.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня проміжні вибори народних депутаті в одномандатному виборчому окрузі № 208 і у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.